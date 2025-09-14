“Liria ka Emër”, përfundon protesta në Hagë
Ka përfunduar protesta kundrejt pakënaqësive në gjykimin special në Hagë, ku pjesëmarrës ishin qindra mijëra shqiptarë nga anë e kënd bota.
Në këtë protestë paqësore u bë thirrje që të ndalen padrejtësitë në Hagë kundër ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe luftëtarëve të tjerë.
Para protestueseve performoi edhe Arif Vladi, duke i emocionuar me këngë atdhetare.