Liqeni i Batllavës destinacion për qytetarët edhe gjatë vikendit

Liqeni i Batllavës mbetet atraktiv në secilën stinë të vitit, e sidomos gjatë verës, ku një numër i madh i qytetarëve po e shfrytëzojnë për freskim. Derisa konsiderohet një vend turistik me restorantet dhe bujtinat, ata që e vizitojnë këtë pjesë thonë se përvec mbeturinave të shumta, nuk ka investime në infrastrukturë.

Ky liqen ka një gjatësi prej 9 km dhe me një gjerësi prej 1 km, si dhe me një thellësi maksimale prej 48 metra, i cili daton që nga viti 1958.

Ndërkohë aty gjenden edhe dy diga të ujit e cila njëra furnizon Prishtinën dhe tjetra Podujevën, por fshati ku gjendet ky liqen, Orllani nuk furnizohet nga uji i Batllavës.

Njëri nga vendasit e Orllanit, Afrim Ibishi, tregoi për KosovaPress, se në këtë vend problem i madh është infrastruktura, por që nuk la pa përmendur as ndotjen dhe as barkat e shpëtimit të cilat mungojnë në këtë vend.

“Pak më herët biseduam edhe me një kojshi, problemi është se infrastruktura është, këto parkingjet, mbeturinat po kanë shumë probleme edhe komuna si komunë për momentin d.m.th. edhe vitet e kaluara mos të flas para lufte por tash pas lufte është ndotje shumë e madhe, kështu që po flas në përgjithësi të liqenit këtu në Orllan. Barkat e shpëtimit shihen që mungojnë, edhe njerëzit adekuat duhet me qenë këtu si ndonjë zhytës, dikë që duhet me lëviz nën stop gjatë liqenit, sepse po ka edhe frekuentues shumë tash, d.m.th. edhe pse është e diele ka edhe tjera ditë,” thotë ai.

Ky i fundit shton se komuna në këtë vend ka intervenuar shumë pak. Ai bën apel që të ketë kontejner, sepse mbeturina ka shumë gjatë rrugës.

“Problemi është si komunë pak kanë investuar sepse është uji i pijshëm por tash s’mundesh me i ndal me kalu kohën këtu. Edhe kështu që nëpërmes televizionit tuaj kisha apeluar që komuna t’i sjellë disa kontejner, ajo është më e madhja që mbeturina po ka shumë edhe gjatë rrugës, është krim ndaj ujit, ndaj vendit,” thotë ai.

Kurse, Ganimete Sejdiu nga Podujeva, thotë se e vizitojnë liqenin shumë shpesh por kushtet nuk janë aq të mira sa duhet të jenë.

“E kam vizituar edhe më shpesh, por për këtë vit është hera e parë. Ne çdo vit vijmë, mirë është. Kushtet mirë janë por nuk janë edhe aq mirë sa do të duhej të ishin se përshembull duhet pak me investu, e kemi afër, jemi këtu në Podujevë”, shton ajo.

Ndërsa qytetari nga Prishtina, Muhamet Sadiku shton se janë pushues të rregullt dhe se është duke ndërtuar një shtëpi në këtë vend.

Po ashtu, tregon se si familje nuk shkojnë në bregdet qe 15 vite por e vizitojnë Liqenin e Batllavës.

“Ne vimë shpesh këtu, e frekuentojmë shpesh këtë vend, jemi pushues të rregull të këtij vendi, përndryshe jemi duke e ndërtuar edhe një shtëpi atje. Çmimet e restoranteve unë mendoj se janë çmime të arsyeshme, nuk janë shumë të shtrenjta, po të them ne jemi familjarisht shumë e frekuentojmë këtë vend sepse që 15-20 vjet thuaj se më shumë vimë këtu se në deti, këtu e kemi mirë”, deklaron ai.

Sadiku tha çdogjë është në rregull përveç mirëmbajtjes, sepse nuk ka pastrim, ka shumë mbeturina, sidomos në plazhet më poshtë.

“Liqeni nuk e ka mirëmbajtjen e mirë, sidomos në ato plazhet tjera këtu veç po e shoh pak më mirë, në ato tjerat nuk ka mirëmbajtje, nuk ka pastrim është shumë i dobët për ata, përndryshe kështu natyra është vetëvetiu mirë sepse po të kish mbet në dorë të njerëzve, këtu do të ishte keq, përndryshe ambienti ka mbeturina shumë, nuk pastrohet rregullisht, po foli për ato plazhet tjera se unë ma shumë atje se nëse se pastrojnë nuk ka aty është gabim krejt prej shtetit,” thotë ai.

Brenda një viti në këtë vend nxirren një tonë ujë me destinacion për Prishtinën dhe Podujevën. Por përveç kësaj ky liqen është atraktiv në secilën stinë të vitit e sidomos për pasionuarit e peshkimit.