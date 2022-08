​Lipjani të enjten do të përballet me reduktime të furnizimit me ujë të pijshëm KRU Prishtina njofton se më datë 11 gusht në Lipjan do të ketë ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në disa stacione të pompimit, puse dhe objektin administrativ, me ç’rast do të ndërpritet edhe furnizimi me ujë të pijshëm duke filluar nga ora 11:00-15:00. Pa furnizim me energji elektrike mbesin objekti administrativ i ujësjellësit në…