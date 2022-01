Lingard kërkon largimin nga Man United – Newcastle dhe West Ham në garë

Kanë mbetur vetëm disa orë para se të përfundojë afati dimëror, ndërsa Lingard është takuar sot (e hënë) me trajnerin Ralf Rangnick, ku ka shprehur dëshirën që të largohet, transmeton lajmi.net.

Eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano thotë se West Ham dhe Newcastle United janë duke garuar për shërbimet e anglezit.

Sidoqoftë, fjala e fundit do t’i takojë Manchester Unitedit, duke marrë parasysh se nëse e lejojnë të largohen do e humbasin, shkaku që lojtarit i skadon kontrata në verë.

Jesse Lingard wants to leave Man United, he told Ralf Rangnick again today during face to face meeting. West Ham and Newcastle still keen on signing him. Up to Man United now. 🔴 #DeadlineDay

One to watch in the last hours, again. #MUFC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022