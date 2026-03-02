Lindja e Mesme u zgjua me valë sulmesh të reja, konflikti po zgjerohet
Banorët në shtetet e Gjirit u zgjuan këtë mëngjes nga zhurma e shpërthimeve të reja, pas një nate sulmesh në të gjithë rajonin që panë Hezbollahun e mbështetur nga Irani të hyjë në konfliktin në zgjerim.
Ja ku qëndrojnë gjërat:
Shpërthime në qytete të mëdha: Ekipet e CNN në qytetet kryesore të Gjirit, Dubai, Abu Dhabi dhe Doha, dëgjuan shpërthime të hënën në mëngjes sipas orës lokale. Në kryeqytetin e Katarit, një fotoreporter i CNN filmoi atë që duket të jenë raketa që po interceptohen në qiell. Në Dubai, një ekip i CNN dëgjoi “dy shpërthime njëra pas tjetrës”, avionë që fluturonin mbi kokë dhe atë që duket të jenë interceptorë.
Kuvajti: Një avion luftarak u rrëzua pranë një baze ajrore amerikane, sipas një videoje online të gjeolokalizuar nga CNN. Pamje të gjeolokalizuara nga CNN pranë Al Jahra në Kuvajt tregojnë atë që duket të jetë një pilot që zbret me parashutë në tokë. Zhurma të forta u dëgjuan herët sipas orës lokale ndërsa mbrojtjet ajrore interceptuan “dronë armiqësorë” që po i afroheshin vendit përmes “rrugëve detare”, raportuan mediat shtetërore. Një rafineri e madhe nafte u godit nga copëza metalike të rëna, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve të Kuvajtit. Reuters raportoi një dëshmitar të ketë thënë se tym u pa duke u ngritur nga afërsia e ambasadës amerikane në Kuvajt.
Arabia Saudite: Dy dronë që synonin rafinerinë Ras Tanura u interceptuan dhe u shkatërruan, sipas televizionit shtetëror, duke cituar ministrinë saudite të mbrojtjes.
Libani: Ushtria izraelite nisi një seri sulmesh në Liban, përfshirë kryeqytetin Bejrut herët të hënën. Ushtria izraelite tha se kishte goditur “terroristë të lartë të Hezbollah-ut në zonën e Bejrutit” dhe urdhëroi evakuime në 52 vendbanime në jug të vendit. Video të gjeolokalizuara nga CNN tregojnë katin e sipërm të një ndërtese në flakë në Ghobeiry, në jug të Bejrutit.
Izraeli: Irani lëshoi një valë të re raketash drejt Izraelit të hënën, tha ushtria izraelite. Hezbollah-u dhe Izraeli gjithashtu shkëmbyen sulme gjatë natës pasi Hezbollah-u tha se kishte lëshuar “raketa dhe një tufë dronësh” ndaj një baze të ushtrisë izraelite në jug të Haifës “në hakmarrje” për vrasjen e liderit suprem të Iranit. Ushtria izraelite tha gjithashtu se kishte interceptuar një predhë të lëshuar nga Libani dhe se të tjera kishin rënë në zona të hapura.
Irani: Shpërthime të reja u dëgjuan në Teheran dhe mediat shtetërore pretendojnë se një valë vdekjeprurëse raketash goditi qytetin e Sanandaj. Pacientët u evakuuan nga një spital në veri të Teheranit të dielën pasi u dëmtua rëndë nga sulmet, raportuan mediat shtetërore iraniane. Të paktën nëntë spitale janë “dëmtuar seriozisht”, sipas agjencisë gjysmëzyrtare Mehr News Agency.
Qipro: Ministria e Mbrojtjes e Mbretërisë së Bashkuar tha se iu përgjigj një sulmi të dyshuar me dron në një bazë ushtarake britanike në ishullin e Mesdheut lindor.
Bahreini: Sirenat janë aktivizuar mbi Bahrein, sipas Ministrisë së Brendshme të vendit.