Lindja e Mesm: Njerëzit strehohen nga sulmet

Bota

28/02/2026 13:12

Në të gjithë Lindjen e Mesme, njerëzit kanë kërkuar strehim pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit, i cili u përgjigj duke synuar armiqtë e tij të betuar me sulme ajrore të veta.

Vdekjet janë raportuar nga zyrtarët në Iran dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ambasadat ose konsullatat amerikane në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izrael postuan në mediat sociale se stafi duhet të strehohet në vend dhe u rekomanduan të gjithë amerikanëve “të bëjnë të njëjtën gjë deri në njoftim të mëtejshëm”.

Mbretëria e Bashkuar gjithashtu u ka thënë qytetarëve të saj në qytetet e prekura të “strehohen në vend”.

