Lindja e Mesm: Njerëzit strehohen nga sulmet
Në të gjithë Lindjen e Mesme, njerëzit kanë kërkuar strehim pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit, i cili u përgjigj duke synuar armiqtë e tij të betuar me sulme ajrore të veta. Vdekjet janë raportuar nga zyrtarët në Iran dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadat ose konsullatat amerikane në Katar, Emiratet e Bashkuara…
Bota
Në të gjithë Lindjen e Mesme, njerëzit kanë kërkuar strehim pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit, i cili u përgjigj duke synuar armiqtë e tij të betuar me sulme ajrore të veta.
Vdekjet janë raportuar nga zyrtarët në Iran dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ambasadat ose konsullatat amerikane në Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izrael postuan në mediat sociale se stafi duhet të strehohet në vend dhe u rekomanduan të gjithë amerikanëve “të bëjnë të njëjtën gjë deri në njoftim të mëtejshëm”.
Mbretëria e Bashkuar gjithashtu u ka thënë qytetarëve të saj në qytetet e prekura të “strehohen në vend”.