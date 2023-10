Lindin trinjakë në një familje në Rahovec, komuna shpërblen prindërit me 1000 euro Një familje në Rahovec është gëzuar me trinjakë. Kështu ka bërë të ditur vetë kreu i kësaj komune, Smajl Latifi përmes një postimi në “Facebook”, përcjell lajmi.net. “Në shenjë urimi dhe mbështetjeje, me vendim i ndava 1000 € si dhuratë simbolike për nënën dhe fëmijët”, shkroi ndër tjerash ai, krahas fotografive të publikuara. Më poshtë…