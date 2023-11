Lindës i ka përngjarë Domeniku me dikë tjetër, i kërkon falje atij Linda Halimi është kryefjala e dy prajmeve të fundit të Big Brother Vip Kosova. Kjo për shkak të debateve të saj me Azemin dhe Bleron. Pas prajmit të fundit Linda ka bërë një bisedë të qetë me Domenikun larg banorëve të tjerë, shkruan lajmi.net. “Të kam ngatërruar me dikë tjetër” i ka thënë ajo Domenikut…