Linda Rei u bashkohet 11 banorëve të tjerë të BBVK-së

Linda Rei është banorja e radhës e shtëpisë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova. Ajo është banorja e 12 me radhë për sonte. Linda Rei u shpreh se është gati të përballet me sfida dhe është rehat me veten. “Vendosa të hyjë në Big Brother sepse e ndjejë veten gati të përballojë…

ShowBiz

17/11/2025 23:24

Linda Rei është banorja e radhës e shtëpisë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova.

Ajo është banorja e 12 me radhë për sonte.

Linda Rei u shpreh se është gati të përballet me sfida dhe është rehat me veten.

“Vendosa të hyjë në Big Brother sepse e ndjejë veten gati të përballojë çfarëdo lloj sfide, sepse jam shumë rehat me veten timë dhe do jem e zonja për t’ia dalë”, tha ajo.

