Linda Rei u bashkohet 11 banorëve të tjerë të BBVK-së
ShowBiz
Linda Rei është banorja e radhës e shtëpisë më të madhe në vend, Big Brother VIP Kosova.
Ajo është banorja e 12 me radhë për sonte.
Linda Rei u shpreh se është gati të përballet me sfida dhe është rehat me veten.
“Vendosa të hyjë në Big Brother sepse e ndjejë veten gati të përballojë çfarëdo lloj sfide, sepse jam shumë rehat me veten timë dhe do jem e zonja për t’ia dalë”, tha ajo.