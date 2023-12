Linda në Big Brother VIP Kosova: S’i ndryshoj parimet e mia as për 200 mijë e as për një milion euro Darka e banorëve të nominuar i ka ndeshur konkurrentët e Big Brother VIP Kosova, me pyetje nga më të ndryshmet të bëra nga publiku. Por, pos pyetjeve, banorët prekën edhe tema të veçanta – Linda foli për raportin me Shqipen. “A ke mëndu ndonjëherë që Shqipja është duke të përdorur për lojë?”, ka qenë një…