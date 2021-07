Këngëtarja kosovare e cila prej vitesh jeton dhe vepron në Amerikë ka gati këngën e re, shkruan lajmi.net.

Linda me anë të një posti në instagram ka treguar se kënga me videoklip është gati dhe do të publikohet këtë vikend.

View this post on Instagram A post shared by ♈️ 𝔏𝔦𝔫𝔡𝔦𝔱𝔞 ♈️ Linda Halimi (@linditaworld)

Kënga titullohet “Amin” , ndërkohë që fansat janë duke e pritur me padurim.

Përndryshe, “Pa t’pa” është kënga me të cilin Linda mori pjesë në “Kënga Magjike 2021”./Lajmi.net/