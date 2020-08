Këngëtarja me prejardhje shqiptare është thënë se u nda nga bashkëshorti i saj, Big D, për çfarë ka vendosur të flet edhe ajo, shkruan lajmi.net.

Ajo ka ndarë disa postime ironizuese në Instagram, duke hedhur poshtë një gjë të tillë, ku bën edhe të ditur se fshirja e fotove me reperin ishin vetëm çështje privatësie.

“Lindita Halimi ndahet me burrin. Hajde përhajër. Veç edhe një djalë mundësisht me letra me gjet edhe rehat”, ka shkruar ajo në njërën nga postimet e bëra. /Lajmi.net/