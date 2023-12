Linda dhe Buci ia kanë frikën njëri tjetrit, nuk i ndalin akuzat Linda dhe Buci janë dy banor të cilët gjithmonë kanë probleme me njëri tjetrin. Buci tash e disa javë me zor po e pret Lindën të dal nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Linda sot gjatë bisedës me disa banor ka treguar me një formë se ka frikë nga ai. “Ai është në gjendje…