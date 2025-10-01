Linda Bekteshi – Profil i një gruaje të fortë në shërbim të qytetarëve
Linda Bekteshi është një grua e njohur në jetën publike dhe politike, e cila me përkushtim dhe vendosmëri ka ndërtuar një profil të fuqishëm si gazetare, aktiviste dhe kandidate për përfaqësim politik.
Karriera e saj nisi në gazetari, ku Linda u dallua për profesionalizëm, guxim dhe përkushtim ndaj të vërtetës. Ajo u bë zëri i qytetarëve, duke sjellë në pah problematikat e tyre dhe duke ngritur zërin për drejtësi e transparencë. Përmes punës në media, ajo fitoi besimin e publikut dhe krijoi një reputacion si një grua e fortë, e ndershme dhe me integritet të lartë.
Në zgjedhjet e vitit 2021, Linda Bekteshi arriti një nga sukseset më të mëdha të karrierës së saj politike duke u bërë gruaja më e votuar në komunën e Obiliqit, një dëshmi e qartë e besimit që qytetarët kanë tek ajo. Ky rezultat e bëri atë një nga figurat më të rëndësishme të asaj kohe, duke treguar se qytetarët vlerësojnë përkushtimin, guximin dhe sinqeritetin.
Linda Bekteshi është drejtoreshë e Administratës në komunën e Obiliqit.
Më pas, ajo mori guximin të sfidonte edhe më tej skenën politike, duke kandiduar për deputete në Kuvendin e Kosovës. Kandidatura e saj shënoi një hap të rëndësishëm në karrierën e saj, duke e vendosur Linda Bekteshin si një nga zërat më seriozë e të përkushtuar për përfaqësim në nivel kombëtar.
Aktualisht, Linda është kandidate për Asamblenë Komunale, ku synon të vazhdojë misionin e saj për të qenë sa më afër qytetarëve. Ajo ka ndërtuar një platformë që bazohet në:
• Përfaqësimin dinjitoz të qytetarëve,
• Fuqizimin e grave dhe të rinjve,
• Transparencën dhe llogaridhënien në institucionet publike,
• Zhvillimin e politikave që u shërbejnë njerëzve në mënyrë të drejtë dhe të barabartë.
Linda Bekteshi shihet si një grua që i sjell politikës një dimension të ri – një kombinim i ndjeshmërisë dhe forcës, i përvojës dhe vizionit të freskët, i vendosmërisë dhe humanizmit. Për të, politika nuk është privilegj, por mision për të kontribuar për një të ardhme më të mirë për secilin qytetar.
“E gjithë rruga ime, nga gazetaria e deri te politika, ka pasur një qëllim të vetëm: t’i jap zë njerëzve. Besimi që qytetarët më kanë dhënë, më obligon të jem gjithmonë e ndershme dhe pranë tyre,” – thotë Linda Bekteshi.
Me një rrugëtim të pasur dhe një reputacion të ndërtuar mbi punë, guxim dhe sinqeritet, Linda Bekteshi mbetet një nga figurat më të respektuara dhe më të besueshme që synon të përfaqësojë qytetarët në Asamble.