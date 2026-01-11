Limi i drejtohet Dolces: Të kam pasur gjithmonë fiksim

Dolce së fundmi ka bërë një bisedë me banorin më të ri të këtij formati, Lim Hotin. Ky i fundit i tha se e njeh nga jashtë dhe se e ka pasur fiksim gjithmonë. “Unë të njoh nga jashtë, gjithmonë të kam pasur shumë fiksim”, iu drejtua ai. Biondja nga ana tjetër i tha po…



11/01/2026 20:33

Dolce së fundmi ka bërë një bisedë me banorin më të ri të këtij formati, Lim Hotin.

Ky i fundit i tha se e njeh nga jashtë dhe se e ka pasur fiksim gjithmonë.

“Unë të njoh nga jashtë, gjithmonë të kam pasur shumë fiksim”, iu drejtua ai.

Biondja nga ana tjetër i tha po ashtu se e njeh dhe se e dinte që do të futej në BBVK.

Dyshja duket se kuptohen mirë me njëri-tjetrin dhe kanë një lloj kimie brenda.

Sidoqoftë, loja e Limit këto ditë ka qenë e qetë meqë po studion më shumë konkurrentët.

Për publikun njihet si ish-partneri i banores Alba Pollozhani pasi e ka përmendur vazhdimisht në shtëpi.

