Limi i drejtohet Dolces: Të kam pasur gjithmonë fiksim
Dolce së fundmi ka bërë një bisedë me banorin më të ri të këtij formati, Lim Hotin. Ky i fundit i tha se e njeh nga jashtë dhe se e ka pasur fiksim gjithmonë. “Unë të njoh nga jashtë, gjithmonë të kam pasur shumë fiksim”, iu drejtua ai. Biondja nga ana tjetër i tha po…
ShowBiz
Dolce së fundmi ka bërë një bisedë me banorin më të ri të këtij formati, Lim Hotin.
Ky i fundit i tha se e njeh nga jashtë dhe se e ka pasur fiksim gjithmonë.
“Unë të njoh nga jashtë, gjithmonë të kam pasur shumë fiksim”, iu drejtua ai.
Biondja nga ana tjetër i tha po ashtu se e njeh dhe se e dinte që do të futej në BBVK.
Dyshja duket se kuptohen mirë me njëri-tjetrin dhe kanë një lloj kimie brenda.
Sidoqoftë, loja e Limit këto ditë ka qenë e qetë meqë po studion më shumë konkurrentët.
Për publikun njihet si ish-partneri i banores Alba Pollozhani pasi e ka përmendur vazhdimisht në shtëpi.