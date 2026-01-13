Limi e “shkrin” Dolcen me puthje në qafë, ajo s’mund t’i rezistojë

Limi dhe Dolce po vazhdojnë të shfaqin momente afërsie mes njëri-tjetrit në Big Brother VIP Kosova. Gjatë ditës së sotme, Limi ka vazhduar me puthje, ndërsa Dolce nuk ka mundur t’i rezistojë, transmeton lajmi.net. Teksa ai e puthte, Dolce dukej se po “shkrihej”. Për më shumë, shikojeni videon:

13/01/2026 14:59

Gjatë ditës së sotme, Limi ka vazhduar me puthje, ndërsa Dolce nuk ka mundur t'i rezistojë, transmeton lajmi.net.

Gjatë ditës së sotme, Limi ka vazhduar me puthje, ndërsa Dolce nuk ka mundur t’i rezistojë, transmeton lajmi.net.

Teksa ai e puthte, Dolce dukej se po “shkrihej”. Për më shumë, shikojeni videon:

