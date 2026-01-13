Limi e “shkrin” Dolcen me puthje në qafë, ajo s’mund t’i rezistojë
Limi dhe Dolce po vazhdojnë të shfaqin momente afërsie mes njëri-tjetrit në Big Brother VIP Kosova. Gjatë ditës së sotme, Limi ka vazhduar me puthje, ndërsa Dolce nuk ka mundur t’i rezistojë, transmeton lajmi.net. Teksa ai e puthte, Dolce dukej se po “shkrihej”. Për më shumë, shikojeni videon:
ShowBiz
