Limani flet para derbit kundër Gjilanit: E dimë forcën e tyre, do ta japim maksimumin Kapiteni i Dritës, Ardian Limani ka folur në një konferencë për media një ditë para derbit të madh të futbollit kosovar kundër Gjilanit. Drita dhe Gjilani do të ndeshen të dielën me fillim nga ora 13:00 në stadiumin me bari sintetik, në kuadër të javës së 25-të në Superligën e Kosovës në futboll. Mbrojtësi i…