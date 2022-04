Limaj: Unë jam ministri që e nxjerra Kosovën prej lloqit

Madje Limaj thotë se s’ka pjesë të Kosovës që se ka nxjerrë prej lloqit.

“Ne e kemi ndryshu jetën e njerëzve, na e kemi nxjerrë Kosovën prej lloqit. Cep më cep Kosovën prej lloqit e kemi nxjerrë…S’ka pjesë të Kosovës që se kam nxjerrë prej lloqit….Lej t’i çka flasin këta qyqana”, është shprehur ai në ATV.

“Për mua është me rëndësi një ministër jo me ardhë me kaubojka po me bë punën me ja pa hairin dikush”, thotë ai tutje.