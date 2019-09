Limaj: Të tjerët në tubime sikur me shku në të pame, e të ne krejt të buzëqeshur

Limaj tha se projekti “Bashkë për shtetin” nënkupton shtet më të fortë e më të sigurte, për policinë, ushtrinë e administratën.

Fatmir Limaj tha se janë të përqendruar në projekti ne tyre, ndërkohë që të tjerët flasin për sharje e mashtrime.

“Ne kemi dalur këtu me këtë projekt derisa të tjerët flasin për përqarje, sharje e mashtrime, ky është dallimi ynë. Projekti dhe vizioni ynë bashkë për shtetin nuk ka alternativë, projekti dhe vizioni ynë bashkë për shtetin është e vetmja alternativë pëe të ndërtuar këtë vend. Djem dhe vajza nuk ka asgjë më mirë se me u ndje krenar kur rreshtimi yt është i drejtë në kohën e duhur”, tha Limaj.

Në shtime, Limaj ka përmendur tubimin në Prishtinë, për të cilën tha se po flasin të gjithë, meqë ka pasur numër të madh të qytetarëve dhe të gjithë janë parë që buzëqeshur.

“Ne nuk mbledjim njerëz me mashtrime e premtime të parealizueshme, dhe ne nuk e shfrytëzojmë kohën në takimet tona për të sharë të tjerët. Ne tentojmë të nxjerri mmë të mirën prej njerëzve tanë dhe ne tanimë jemi bërë armatë në cep ‘cep të Kosovës e cila është rreshtuar e bashkuar dhe më nuk pranon ndarje të Kosovës. Edhe diçka u kish bërë përshtypje atje në Prishtinë, hajde thonin që kemi qenë shumë(në tubim) por edhe krejt duke qeshë, e këto tjerat i kishin pru nëpër salla sikur me pas shku me ndonjë të pame, krejt kryet teposhtë. Edhe këtu ka mesazh, edhe kjo ka mesazh, unë e di që këtu vinë edhe partitë e tjera mbushen sallat, por me ardh me i pa ata mësuesit që i binë me zor këtu përnime rrinë kryet teposhtë. Ju e dini edhe unë e di, që Naimi këtu u thotë mësuesve krejt rresht duhet me qenë, ehde adminsitrata e ata nuk kanë qare pa ardhë. Ky është dallimi jonë me ta, sepse ne kemi dashtë me ar dh, kemi ardh për qejf”, tha Limaj.

E skretari i Përgjithshëm i Nismës, Bilall Sherifi tha se Fatmir Limaj meriton t’i dorëzohet qeverisja e ardhshme, meqë i njëjti është dëshmuar me vepra te tij në të kaluarën.

“Nuk ka të ardhme të sigurtë me njerëz të cilët asnjëherë në historinë e tyre qoftë personale, qoftë familjare, qoftë të partisë së tyre nuk kanë dëshmuar se janë të gatshëm të sakrifikojnë për vendin. E ardhmja gjithmonë duhet t’u dorëzohet në dorë për të udhëhequr atyre që janë dëshmuar në të kaluarën. Mjaffton t’i hidhet një sy të kaluarës së Fatmir Limajt që me sy mbyllë të ia dorëzosh besimin për të arhdmën”, tha ai.

Ai tha se kushdo që ka vepra të dëshmuara në të kaluarën ka arsye t’i besohet që e ardhmja të jetë e ndritur.

Fehmi Hysenaj, kryetar i Nismës në Shtime, dhe kandidat për deputet tha se kandidatët për deputet nga kjo komunë janë të dëshmuar dhe do të angazhohen pa ndalë në kryerjen e punëve që i pranojnë.

“Nisma edhe me atë hisen e vogël në qeverinë e Kosovës ka bërë investime të mëdha edhe në komunën e Shtimës dhe këtë përkrahje e kanë merituar qytetarët e Shtimes sepse kanë dhënë shumë për lirinë e Kosovës. I nderuar kryetar Limaj me të drejtë presim që Shtimja të jetë e përfaqësuar në Kuvendin e Kosovës dhe qeverinë e ardhshme sepse për këtë janë garancë këta aktivistë të palodhshëm që nuk po ndalen asnjë moment duke shpalosur vizionin dhe prioritetet socialdemokratëve të mirëfilltë. Kryetar Limaj, Nisma në Shtime i ka kandidatët e dëshmuar”, tha ai.

Në Shtime, Fatmir Limaj ftoi për respektim të rregullave të KQZ-së dhe të ligjit për zgjehdje./KosovaPress