Limaj: Ta çajmë rrethimin për të siguruar të ardhmen tonë

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj me anë të një video ka falenderuar qytetarët që i janë përgjigjur thirrjes së tij në fushatë. Limaj ka kërkuar nga votuesit e Nismës që ta tregojnë forcën dhe ta çajnë rrethimin, transmeton lajmi.net. "Ta çajmë rrethimin për të siguruar të ardhmen tonë", tha ndër të tjera Limaj në…

27/12/2025 20:14

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj me anë të një video ka falenderuar qytetarët që i janë përgjigjur thirrjes së tij në fushatë.

Limaj ka kërkuar nga votuesit e Nismës që ta tregojnë forcën dhe ta çajnë rrethimin, transmeton lajmi.net.

“Ta çajmë rrethimin për të siguruar të ardhmen tonë”, tha ndër të tjera Limaj në videon e publikuar. /lajmi.net/

