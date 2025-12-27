Limaj: Ta çajmë rrethimin për të siguruar të ardhmen tonë
Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj me anë të një video ka falenderuar qytetarët që i janë përgjigjur thirrjes së tij në fushatë.
Limaj ka kërkuar nga votuesit e Nismës që ta tregojnë forcën dhe ta çajnë rrethimin, transmeton lajmi.net.
“Ta çajmë rrethimin për të siguruar të ardhmen tonë”, tha ndër të tjera Limaj në videon e publikuar. /lajmi.net/