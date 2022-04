Limaj: S’ka pjesë të Kosovës që s’e kam nxjerrë prej lloçit, këta janë qyqana

Në debat me analistët, Limaj ka deklaruar se ka marrë vendime të guximshme sa ishte në pozitën e ministrit.

“Është punuar, normal që kur punohet edhe flitet. Puna flitet, këta që po rrinë, çka me ju bo këtyre qyqanave, çka me ju thanë? Çka me thanë ministres së Ekonomisë, ju keni ministre që nuk ja dini as emrin. Çka me ju thënë qyqanave të shkretë? Gjene një punë që e bëjnë, ton ditën e lume rrinë”, ka thënë Limaj në ATV, transmeton lajmi.net.

Ai ka përmendur vendet të cilat janë asfaltuar dhe projektet që janë kryer gjatë kohës kur ishte ministër, teksa ka thënë se “s’ka pjesë t’Kosovës që s’e kam nxjerrë prej lloçit”.

Limaj ka përmendur edhe një rast kur ai ishte kërcënuar për nisjen e autostradës Kosovë-Shqipëri.

“Mua më kanë kërcënuar personalisht mos me nis autostradën. Më kanë thënë ‘mos e nis se po ndihet Serbia e kërcënuar nga bashkimi i infrastrukturës Kosovë-Shqipëri’. Po unë kam luftu për këtë ditë mos me e pyet Serbinë, i kam qitë jashtë”, ka thënë Limaj. /Lajmi.net/