Limaj: Qeveria Kurti i ka keqpërdorur 280 milionë euro

Kreu i Nismas, Fatmir Limaj thotë se Qeveria Kurti, është keqpërdoruese e 280 milionë eurove.

“280 milionë euro kjo Qeveri i ka keqpërdorë, në kushte normale për qekaq rrëxohet, 280 milionë euro paga dhe meditje në Kosovë për një vit janë marrë pa meritë. Nuk i thuhet mësuesit puno pa rrogë. Pagat e kryeministrit dhe ministrive që marrin paga e s’kanë bë kurrgjë”.

“Çka ke bë me Ministrinë e Tregtisë, me të Bujqësisë, cka ke bë si kryeministër. I ke 4 milionë euro shpenzime vjetore zyra e kryeministrit, për me bë video a? cka ke bë për problemet, për energjinë, asnjë investim kapital, të kanë ardhë punëtorët në punë në fabrikë e punëtorët rrinë”, tha ai në një intervistë për Periskopin.

“280 milionë euro ia kanë keqpërdorë Kosovës, është keqpërdorim”, thotë ai.