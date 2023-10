Limaj që s’e kaloi dot as pragun “këshillon” opozitën: Nuk rrëzohet Kurti me debate parlamentare Kryetari i Nismas Socialdemokrate, Fatmir Limaj, përveç pushtetin, e ka kritikuar edhe opozitën parlamentare në Kosovë. Limaj tha se partitë opozitare po tregohen hipokrite në raport me kryeministrin Albin Kurti. Sipas tij, nëse opozita e cilëson Kurtin të rrezikshëm me deklarata, atëherë duhet të pasojnë edhe veprimet konkrete kundër tij. “Nëse ky person është rrezik…