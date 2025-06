Limaj: Porosia e qytetarëve me votë ka qenë që duhet bashkëqeverisje Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, ka thënë se rezultati zgjedhor i ka paralajmëruar se do të ketë një situatë politike siç është aktualisht. Sipas Limajt, qytetarët kanë votuar dhe porosia e tyre ka qenë që për të qeverisur vendin duhet një marrëveshje politike, duhet bashkëqeverisje. “E kuptueshme që menjëherë pas procesit zgjedhor, me atë…