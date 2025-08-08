Limaj në përurimin e nënkalimit në Malishevë: Qyteti është transformuar, merita i takon Ekrem Kastratit

Në Malishevë sot është përuruar nënkalimi dhe parkingu nëntokësor, ku shumë qytetarë morën pjesë në këtë ceremoni. Pjesë e kësaj ishte edhe kreu i Nismës, Fatmir Limaj, i cili gjatë fjalimit të tij, meritat për këto transformime ia dha kryetarit të kësaj komune, Ekrem Kastratit. Limaj i ka uruar qytetarët e Malishevës që tashmë do…

Lajme

08/08/2025 22:35

Në Malishevë sot është përuruar nënkalimi dhe parkingu nëntokësor, ku shumë qytetarë morën pjesë në këtë ceremoni.

Pjesë e kësaj ishte edhe kreu i Nismës, Fatmir Limaj, i cili gjatë fjalimit të tij, meritat për këto transformime ia dha kryetarit të kësaj komune, Ekrem Kastratit.

Limaj i ka uruar qytetarët e Malishevës që tashmë do të t’i shfrytëzojnë këto transformime të qytetit.

“Urime Malishëve, këto projekte gjigante që kanë transformuar përjetësisht jetën e qytetarëve të Malishevës. Po ndihem i lumtur kur shoh fëmijët tanë, që kanë një bulevard, një shesh ku mund të dalin të shëtiten në qytetin e tyre. Kënaqem kur fëmijët e mërgimtarëve tanë, vijnë këtu në Malishevë, nuk kanë nevojë të dalin jashtë qytetit, por i shijojnë bukuritë e qytetit të tyre.

Ndihem i lumtur kur shoh nënat tona, gratë dhe vajzat që shëtisin lirshëm në bulevardin e dëshmorit të kombit, Ibrahim Mazreku. Malisheva është transformuar në një qytet urban, dhe për këtë merita i takon kryetarit të komunës, Ekrem Kastratit”, tha Limaj.

Artikuj të ngjashëm

August 8, 2025

Vdes astronauti James Lovell, udhëhoqi misionin në Hënë të “Apollo 13”

Lajme të fundit

Vdes astronauti James Lovell, udhëhoqi misionin në Hënë të “Apollo 13”

“Super kriminela”, “Sekt, jo parti” – qytetarët shpërthejnë...

Hargreaves: Shpresoj që zgjedhjet lokale të kenë pjesëmarrje...

Gruda: Dehari ia ka borxh popullit një kërkim-falje