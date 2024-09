Limaj me prognoza për zgjedhjet e ardhshme: Koalicioni AAK-Nisma do t’i fitojë 15 për qind të votave Fatmir Limaj, kryetar i Nismës, ka folur rreth pritshmërive për zgjedhjet e 9 shkurtit të vitit 2025. I pyetur rreth përqindjës që synojnë bashkë me AAK-në, me të cilën lidhën një koalicion, Limaj ka qenë goxha optimist. Në Debat Plus, Limaj tha se synojnë të fitojnë 15 për qind të votave. “Koalicioni nër 15 për…