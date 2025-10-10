Limaj: Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar, zgjedhja e Nenad Rashiqit antikushtetuese

Kryetari i Nisma-s Fatmir Limaj në emisionin “Adresa” ka komentuar zhvillimet gjatë ditës së sotme në Kuvend. Ai ka thënë se zgjedhja e nënkryetarit Nenad Rashiq është antikushtetuese. “Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar, sepse ka pasur zgjedhje antikushtetuese dhe anti vendimit të gjykatës”, tha ai në Kanal10.

10/10/2025 23:29

