Limaj: Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar, zgjedhja e Nenad Rashiqit antikushtetuese
Kryetari i Nisma-s Fatmir Limaj në emisionin “Adresa” ka komentuar zhvillimet gjatë ditës së sotme në Kuvend. Ai ka thënë se zgjedhja e nënkryetarit Nenad Rashiq është antikushtetuese. “Kuvendi i Kosovës nuk është konstituar, sepse ka pasur zgjedhje antikushtetuese dhe anti vendimit të gjykatës”, tha ai në Kanal10.
