Limaj, Kurtit: Komunat duhet të trajtohen të barabarta, qytetarët të votojnë pa presione

Kreu i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, komentoi deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ku ky i fundit tha që “qytetarët duhet të mendojnë mirë se kujt ia japin votën në balotazh, sepse nuk do të japim buxhet për ata që nuk dinë të punojnë”. Limaj e cilësoi këtë deklaratë si një ndërhyrje të papranueshme…

Lajme

02/11/2025 08:43

Kreu i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, komentoi deklaratën e kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, ku ky i fundit tha që “qytetarët duhet të mendojnë mirë se kujt ia japin votën në balotazh, sepse nuk do të japim buxhet për ata që nuk dinë të punojnë”.

Limaj e cilësoi këtë deklaratë si një ndërhyrje të papranueshme në procesin zgjedhor.

Limaj theksoi se është e paqartë se si Kurti vlerëson se kush qeveris mirë dhe në çfarë baze mund të bëhen këto vlerësime, duke e cilësuar këtë si një tentativë për të ndikuar në zgjedhje.

Ndër tjerash, ai e ftoi Kurtin të përmbahet nga këto deklarata.

“Zoti Kurti, unë dhe të tjerët kemi qenë kritikë të qeverive të kaluara që janë bojkotuar komunat që nuk i kanë takuar partisë që janë në qeveri. Ndërsa, katër vjetët e fundit kjo ka qenë normë e sjelljes. Në të gjitha komunat ku nuk ka qeverisur partia në pushtet, kanë qenë të anashkaluar, kanë bllokuar buxhetet. Kjo e sotit është ndërhyrje e drejtpërdrejtë në procesin zgjedhor”, tha ai ne Klan.

Ai shtoi se komunat janë pjesë e shtetit dhe nuk duhet të diskriminohen sipas përkatësisë politike. Limaj ftoi qytetarët që të votojnë me bindje të thellë dhe pa ndikimin e presioneve të jashtme, duke kërkuar që të trajtohen të gjitha komunat e Kosovës në mënyrë të barabartë.

 

Artikuj të ngjashëm

November 2, 2025

Arrestohet e më pas lirohet shoferi që goditi me veturë një...

November 2, 2025

Sulmoi fizikisht një të mitur e me veturë goditi një person...

November 2, 2025

Arrestohet polici i Serbisë, i konfiskohet municion dhe afro 10 mijë euro

Lajme të fundit

Arrestohet e më pas lirohet shoferi që goditi...

Sulmoi fizikisht një të mitur e me veturë...

Arrestohet polici i Serbisë, i konfiskohet municion dhe afro 10 mijë euro

Vrasja në Fushticë të Drenasit, arrestohet i dyshuari