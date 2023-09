Limaj: Kurti e ka kthyer shtetin në OJQ, janë qyqana

Fatmir Limaj, lider i partisë Nisma Socialdemokrate, ka dhënë një intervistë në emisionin “DPT te Fidan Jupolli”, ku e ka kritikuar ashpër Qeverinë Kurti.

Në një momenti, Limaj i bie tavolinës, duke e akuzuar Kurtin se e ka kthy shtetin në OJQ.

“Në drejtimin e ministrive ka njerëz të paaftë, jo të guximshëm, të padijshëm dhe s’kanë ide. Janë qyqana, s’guxojnë me bë projekte të mëdha, nuk guxojnë me marrë vendime të mëdha, nuk guxojnë me shti investime bom” – tha Limaj, teksa i ra tavolinës.