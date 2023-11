Limaj: Kurti e bëri bërllok, po tenton të fshihet pas Kushtetueses për Asociacionin

Fatmir Limaj, kryetar i Nismës Socialdemokrate ka folur për zhvillimet politike të kohëve të fundit, përfshirë për draft-statutin e Asociacionit.

Limaj që udhëheq me një parti joparlamentare, ka theksuar se Albin Kurti, kryeministër i Kosovës, po dëshiron të fshehet pas Gjykatës Kushtetuese të Kosovës në lidhje me Asociacionin, transmeton lajmi.net.

“Çka po thonë këta që i kanë marrë 51%? Po duan që këtë punë t’ua lënë 9 vetave në Gjykatën Kushtetuese. Me u fshehë, me thanë ‘këqyre, ne e kemi bë një bërllok, marrëveshje katastrofale për vendin tonë, ju tash duhet ta akomodoni, t’ia gjeni vendin në Kushtetuë’. Gjykata Kushtetuese as nuk krijon e as nuk shuan institucione” – deklaroi Limaj në T7.