Limaj i hapur për LDK-në, me lavde për Abdixhikun: Ka kapacitet t’i ofrojë vendit alternativë të re

Kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka thënë për homologun e tij nga LDK-ja, Lumir Abdixhiku, se ka kapacitet t'i ofrojë vendit alternativë të re. Këto komente i Limaj i dha pas takimit të djeshëm me Abdixhikun, ndonëse dyshja refuzuan të zbulojnë se çfarë u diskutua aty.

28/10/2025 23:56

Kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj, ka thënë për homologun e tij nga LDK-ja, Lumir Abdixhiku, se ka kapacitet t’i ofrojë vendit alternativë të re.

Këto komente i Limaj i dha pas takimit të djeshëm me Abdixhikun, ndonëse dyshja refuzuan të zbulojnë se çfarë u diskutua aty.

“Zotëri Abdixhiku si personalitet, dhe si kuadër, dhe këtë që ka vepruar tash e sa kohë, mendoj që ka kapacitete me ia ofru Kosovës një alternativë të re”, ka thënë Limaj në Rubikon të Klan Kosovës.

“Ai dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si parti, me gjithë atë ekip që e ka, dhe traditën që e ka prapa, dhe bashkëpunimin që e kemi pasë në situate të ndryshme, në mënyrë të veçantë, ju e dini që kom pas një bashkëpunim të veçantë me z. Mustafa”.

