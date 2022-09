Limaj: E kam nxjerrur Kosovën prej lloçi, do të mbahem mend për këtë Fatmir Limaj – Kryetari i Nismës Socialdemokrate, ka thënë se në politikë do të mbahet mend që të ndihen krenarë nipërit dhe mbesat e tij. Limaj në Politiko, i pyetur se për çka do të mbahet mend, ai tha për projektet madhore që i ka bërë për Kosovën, raporton Gazeta10. “Qysh more për çka? Paj,…