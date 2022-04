Limaj: Dialogu po udhëhiqet nga amatorët

Sipas Limajt ata që sot po e drejtojnë vendin dhe këto bisedime kanë ndryshuar rrënjësisht qëllimet nga bashkimi kombëtar deri në mos bisedime me Serbinë, duke filluar nga negociatat pa kërkim falje, negociatat për të pagjeturit, që sipas Limajt qeveria aktuale i ka shfrytëzuar për të ardhur në pushtet.

“Unë personalisht jam idhtar i dialogut sepse vendi im ka fituar në dialog, dialogut i largohen dhe i ikin vetëm ata që nuk kanë argumente. Në dialog duhen dy palë dhe normalisht që ka edhe gabime që bëhen rrugës dhe ne kemi bërë gabime. Ne i kemi thënë Kurtit edhe gjatë fushatës që temën e parë do ta ketë dialogun me Serbinë , dhe kjo nuk do të thotë që vetëm do të bisedon me Serbinë, sepse për Kosovën është më shumë se kaq. Dialogu për ne hap perspektiva të anëtarësimit në BE, për Kosovën nuk është komoditet dialogu por është çështje ekonomike, politike, shtetërorë prandaj edhe unë kam qenë dhe jam idhtar i dialogut”, tha Limaj në tëvë1.

Ai tutje tha se dialogu është çështje ekzistenciale për Kosovën, dhe duhet t’i japim peshën e duhur por ku është sot dhe si do të vazhdojë kjo varet shumë nga serioziteti dhe qasja se si e kemi ndaj këtij dialogu.

“Nga 90-ta e këndej asnjë vend nuk ka pasur elitë negociuese ma të përgatitur se Kosova, nga Rambuje e Viena e deri këtu, kurse sot fatkeqësisht Kosovën e udhëheqin amatera që as nuk e njohin të kaluarën e Kosovës. Ata thonë jo Kosova ka fillu me 14 Shkurt para kësaj nuk ka pasur Kosovë s’ka pasur shtet. Kosova ka pasur shumë ekspert të fushave të ndryshme që kanë qenë në dialog të cilët kanë marrë një përvojë nga Rambujeja e deri këtu e që kjo Qeveri është dashtë me i ftu që të këshillohen për të vazhduar negociatat me Serbinë, çështja e dialogut nuk është çështje e një partie por është çështje e shtetit, çështje e vendit”, shtoi tutje Limaj.