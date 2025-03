Limaj: Baca Haxhi gjithë jetën u ballafaqua me sfida të rënda, edhe me betejën e presidentit Thaçi në Hagë Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, ka pranuar me dhimbje lajmin për ndarjen nga jeta të Haxhi Thaçit, babait të presidentit Thaçi. Ai thotë se “Baca Haxhi ishte një njeri i dashur e me vlera të larta kombëtare, njeri i sakrificës, i cili gjithë jetën e tij u ballafaqua me sfida të rënda. Shto këtu edhe…