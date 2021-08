Lil Wayne i ofron siguri financiare ish-policit që i shpëtoi jetën

Robert Hoobler zbuloi për TMZ se reperi “A Milli”, 38 vjeç, i tha atij se do ta ndihmonte me çdo gjë pasi i shpëtoi jetën reperit kur u përpoq të bënte vetëvrasje në vetëm 12 vjeç.

Hoobler, një ish-oficer policie, tha se e kishte parë Wayne kur ishte në New Orleans për një emision radio në vitin 2019. Kur ata u ndeshën me njëri-tjetrin, ai i tha Hoobler se do t’i siguronte atij mbështetje financiare nëse i duhej-të gjitha ai duhej të bënte ishte të thoshte kur, transmeton lajmi.net.

Hoobler tha se ai ende nuk e ka marrë Wayne -in në ofertë, por ai ka folur me ekipin e tij për t’u bashkuar me ta në një kapacitet administrativ.

Wayne më parë kishte komentuar për Hoobler në rrugën e tij, “London Roads”. Ndërsa ai besonte se Hoobler ishte i vdekur në atë kohë – dhe madje ishte gati të paguante për funeralin e tij, sipas Hoobler – të dy janë ende në kontakt edhe sot.

Wayne foli për përpjekjen e tij për vetëvrasje në një episod të fundit të “Bisedat e pakëndshme” të Emmanuel Acho, duke thënë se ai luftoi me shëndetin e tij mendor që në moshën 10 vjeç.

“Kur nuk ke askënd për të nxjerrë frymë, askënd për ta nxjerrë këtë, nuk mund t’ua sjellësh miqve të tu në shkollë sepse ende po përpiqesh të jesh i ftohtë me ta,” shpjegoi ai. “Ju nuk po përpiqeni t’i tregoni atyre,” Kam diçka që po ndodh në shtëpi. ”

Ai shtoi se u përpoq të vriste veten kur kishte frikë se nëna e tij do t’i thoshte të ndalonte së kënduari, kështu që ai thirri policinë para se të hynte në dhomën e gjumit të nënës së tij për të marrë armën e saj. Ai fillimisht donte të qëllojë veten në kokë, por vendosi të qëllojë në gjoks dhe synoi në zemrën e tij.

Ai foli për herë të parë në lidhje me përpjekjen në 2018 dhe madje punoi si ndihmës për parandalimin e vetëvrasjeve ndërsa shërbeu tetë muaj në Rikers për posedim të një arme zjarri në 2010.

Wayne shpjegoi në vitin 2016, “Puna është në thelb të monitorohet niveli i lartë [i burgut] për një turn tetë-orësh, dhe nëse dikush dëshiron ta mbyllë telefonin [do të thotë të vrasë veten], të mos negociojë me ta ose të përpiqet të flasë atyre jashtë saj, por vetëm për të paralajmëruar një zyrë.”/Lajmi.net/