Lil Wayne dyshohet se ka tërhequr armën ndaj truprojës së tij

Lil Wayne dyshohet se tërhoqi një pushkë sulmi mbi një nga truprojat e tij gjatë një debati brenda shtëpisë së tij në Hidden Hills, Kaliforni, thotë policia, transmeton lajmi.net.

Një zëdhënës nga Departamenti i Sherifit të Los Anxhelosit tha për Faqen Six se deputetët nga Stacioni Malibu/Lost Hills iu përgjigjën një sulmi me një thirrje vdekjeprurëse me armë për shërbim të mërkurën, 1 dhjetor rreth orës 1:40 të mëngjesit.

Kur policia mbërriti në vendngjarje, një i rritur mashkull hispanik që punonte si roje sigurie pohoi se kishte një grindje verbale që u kthye fizike, me Wayne, 39 vjeç, që dyshohet se tundi një armë zjarri gjatë mosmarrëveshjes.

Zëdhënësi shtoi se kur deputetët u përpoqën të bënin kontakte me Wayne, ai nuk ishte më në rezidencë. Policia është ende duke hetuar situatën.

Wayne – emri ligjor i të cilit është Dwayne Michael Carter, Jr. – dyshohet se akuzoi truprojën për marrjen e fotografive dhe dhënien e tyre në shtyp, sipas TMZ, i cili ishte i pari që raportoi lajmin.

Gazeta raporton se Wayne i kërkoi truprojës të largohej nga shtëpia e tij pasi gjërat u kthyen fizike. Burimet e zbatimit të ligjit i thanë TMZ se truproja pretendoi se ai shkoi i pari në tualet, dhe kjo ishte kur Wayne dyshohet se nxori një AR-15.

Përfaqësuesit e Lil Wayne nuk e kthyen menjëherë kërkesën e Page Six për koment. Lil Wayne ka qenë në telashe më shumë se një herë për shkak të posedimit të një arme.

Kjo nuk është hera e parë që reperi i “A Milli” gjendet në telashe me ligjin për armët.

Dhjetorin e kaluar ai u deklarua fajtor për akuzat federale për armë në Florida pasi një kontroll i vitit 2019 në avionin e tij çoi në zbulimin e një pistolete të veshur me ar.

Ai u deklarua gjithashtu fajtor për tentativë për mbajtje kriminale të një arme në Nju Jork në vitin 2009 pasi autoritetet gjetën një gjysmëautomatik Springfield Armory të kalibrit 40 gjatë një kontrolli në autobusin e tij turistik. Pranimi i fajit e bëri atë të vuante një vit burg./Lajmi.net/