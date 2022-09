Lil Baby do ta bëjë këngën zyrtare për Botërorin 2022 Reperi i njohur amerikan, Lil Baby, do ta krijojë këngën zyrtare për Kampionatin Botëror “Katar 2022”. Lajmin e konfirmoi vetë artisti, përmes një postimi në Twitter, transmeton lajmi.net. “Ata vërtet e kanë njeriun që do të performojë në Kupën e Botës”, tha ai. They Really Got The Boy Performing At The World Cup 🙏🏽…