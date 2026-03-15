Ligji për të Huajt në fuqi, MPB: Nga nesër mund të aplikohet për lejeqëndrim dhe regjistrim të adresës
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar publikun se, pas periudhës informuese të paraparë deri më 15 mars, nga data 16 mars do të fillojë zbatimi i plotë i Ligjit për të Huajt dhe Ligjit për Automjete. Sipas njoftimit, qytetarët mund të fillojnë aplikimet për lejeqëndrim ose për lajmërimin e adresës. “Në përputhje me deklarimet…
“Në përputhje me deklarimet e Kryeministrit të Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti dhe përfaqësuesit special të BE-së z. Peter Sorensen të datës 14 mars 2026, është duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për zbatimin e plotë të Ligjit për të Huajt dhe Ligjit për Automjete, pas periudhës informuese të paraparë deri me 15 mars, përkatësisht nga data 16 mars mund të fillohet me aplikime për lejeqëndrim apo lajmërim të adresës”, thuhet në njoftim.
MPB thekson se gjatë këtij procesi do të nxjerrë aktet e nevojshme administrative për regjistrimin e të dhënave të lindjes, martesës dhe vdekjes të regjistruara deri më 15 mars 2026 në institucionet jolegale paralele serbe.
“Gjithashtu, në kuadër të këtij procesi, Ministria e Punëve të Brendshme do të nxjerrë aktet e nevojshme administrative për mundësimin e regjistrimit, për një periudhë 3 mujore, të fakteve të lindjes, martesës dhe vdekjes të regjistruara deri më 15 mars 2026 në institucionet jolegale paralele serbe, me qëllim integrimin e tyre në Regjistrit Civil të Republikës së Kosovës”, thuhet më tej në njoftim.
Ministria do të njohë përkohësisht kartat e identitetit të lëshuara nga strukturat jolegale serbe për qëllime identifikimi.
“Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me institucionet përkatëse, përfshirë Agjencinë e Regjistrimit Civil (ARC) dhe Policinë e Kosovës, do të ofrojë të gjitha informatat dhe udhëzimet e nevojshme për qytetarët që preken nga këto vendime”, theksohet në njoftim.
Njëkohësisht, Ministria do të përgatitet për fillimin e lëshimit të lejeqëndrimeve të përkohshme pas pranimit të listave të punëtorëve në sistemin shëndetësor dhe të arsimit nga komunat dhe pas aplikimit individual të këtyre personave, në përputhje me procedurat ligjore në fuqi.
MPB kujton qytetarët se deklarimi i adresës brenda tre ditëve nga hyrja në Republikën e Kosovës është obligim ligjor dhe mund të bëhet përmes aplikacionit për deklarimin e adresës, i cili mund të përdoret nga telefonat me sistem Android, iOS, përmes ueb-it të Policisë së Kosovës, si dhe stacionit më të afërt policor.
Ministria e Punëve të Brendshme do të publikojë udhëzime shtesë dhe qytetarët mund të drejtohen në Zyrën për Informim të MPB-së për çdo informacion.