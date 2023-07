Ligji për KPK, Shefi i Zyrës së BE: Mirëpres gatishmërinë e Konjufcës për konsultim me Venecian Ambasadori i BE-së në Kosovë, Tomas Szunyog ka thënë se e mirëpret gatishmërinë e kryekuvendarit Konjufca për t’u konsultuar me Komisionin e Venecias për amandamentet e rishikuara në Ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës. “E mirëpres gatishmërinë e Glauk Konjufcës që të konsultohet me Komisionin e Venecias për amandamentet e rishikuara në Ligjin për KPK-në.…