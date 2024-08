​Ligji i ri për zgjedhjet e përgjithshme, Radoniqi: Zbatimi do të jetë sfidues në zgjedhjet e 9 shkurtit Me qëllim të avancimit të shërbimeve për votuesit, subjektet politike dhe vëzhguesit e zgjedhjeve, sot është zhvilluar softueri i KQZ-së me mbështetjen e misionit të OSBE-së. Ky softuer është prezantuar në hapësirat e sallës “1 Tetori”, ndërkohë që është simuluar procesi i votimit. Kryetari i Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, Kreshnik Radoniqi theksoi se me Ligjin…