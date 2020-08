Ligji i ri: Kaq para gjobiteni nëse lëvizni me makinë jashtë orarit të përcaktuar

Sot ka hyrë në fuqi edhe zyrtarisht Ligji për Parandalimin dhe Luftimin e COVID-19 në territorin e Kosovës.

I njëjti është publikuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, teksa në të parashihen edhe dënimet për personat fizik dhe juridik që nuk respektojnë masat, shkruan lajmi.net.

Kësisoj sipas nenit 24, personi juridik i cili nuk e respekton vendimin e Organit kompetent për kufizimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve në kohën e caktuar, dënohen me gjobë prej pesëqind (500) euro;

Neni 24:

Personi juridik i cili nuk e respekton vendimin e Organit kompetent për kufizimin e qarkullimit

të qytetarëve dhe automjeteve në kohën e caktuar, dënohen me gjobë prej pesëqind (500)

euro;

Drejtuesi i mjetit motorik i cili nuk e respekton vendimin e Organit Kompetent për kufizimin

e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve sipas orarit të përcaktuar, dënohet me gjobë prej

dyqind (200) euro.

Personi fizik i cili nuk e respekton Vendimin e Organit Kompetent për kufizimin e qarkullimit

të qytetarëve dhe automjeteve sipas orarit të caktuar, dënohet me gjobë prej dyqind (200) euro.

Personi juridik i cili nuk e zbaton vendimin e Organit Kompetent për krijimin e kushteve dhe

mbajtjen e distancës së përcaktuar në hapësirat në të cilat janë përgjegjës dënohen me gjobë

prej pesëqind (500) euro, ndërsa personi përgjegjës i personit juridik dënohet me gjobë prej

dyqind (200) euro.

Personi fizik i cili nuk respekton vendimin e Organit Kompetent për mbajtjen e maskës,

dënohet me gjobë prej tridhjetëepesë (35) euro.

Personi fizik i cili nuk respekton vendimin e Organit Kompetent për mbajtjen e distancës

fizike, dënohet me gjobë prej tridhjetëepesë (35) euro. /Lajmi.net/