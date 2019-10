Liga e Evropës: Sonte shtatë kosovarë në aksion – interesante përballja Avdijaj – Zhegrova

Liga e Evropës do të rikthehet sonte me disa ndeshje jashtëzakonisht interesante.

Me skuadrat e tyre, shtatë lojtarë kosovarë mund të kenë minuta në këtë mbrëmje interesante.

Kemal Ademi, Edon Zhegrova, Valon Berisha, Qendrim Kameraj, Donis Avdijaj, Mergim Vojvoda dhe Elvis Rexhbeçaj mund të kenë mundësinë që sonte të lënë gjurmë në një nga kompeticionet më interesante në botën e futbollit.

Vëmendje e madhe do të jetë tek ndeshja Trabzonspor – Basel, ku mund të shohim një përballje Donis Avdijaj – Edon Zhegrova/Kemal Ademi, përcjell lajmi.net.

Kjo ndeshje do të luhet me fillim nga ora 21:00. Mbetet të shihet nëse kosovarët do të kenë sonte minuta me skuadrat e tyre. /Lajmi.net/