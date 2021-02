“Lideri Suprem”, PSD i lëshon dron Kurtit gjersa po mbante fjalim në Prishtinë

Aty shihet fotografia e Albin Kurtit me mbishkrimin “lideri suprem”, e në të cilën ai paraqitet me një uniformë ushtarake që ngjanë me një lider komunist dhe diktator, shkruan lajmi.net.

Për këtë aksion ka shkruar edhe lideri i PSD-së, Dardan Molliqaj.

“Një aeroplan lodër fluturon. Qielli do të mbetet i hapur, pa skaj, sepse liria është kushti njerëzor. Idetë e reja nuk do të mbarojnë sa t’ketë njerëzi. Kush pretendon fundin veçse i ka dhënë fund vetes”, ka shkruar Molliqaj.

Postimi i plotë:

Një aeroplan lodër fluturon e tregon. Zhytja e thellë aty ku gëlon propaganda mbytëse krijon univers paralel, pa kohë e hapësirë.

Një aeroplan lodër fluturon. Qielli do të mbetet i hapur, pa skaj, sepse liria është kushti njerëzor. Idetë e reja nuk do të mbarojnë sa t’ketë njerëzi. Kush pretendon fundin veçse i ka dhënë fund vetes.

Kritika protestuese që kërkon liri e gjenë gjithmonë rrugën e vet. Edhe kur regjimi ka pushtuar e mbërthyer çdo skutë, një formë e re do të gjendet. Ka qenë kështu edhe në distopitë më të errëta totalitare.

Një aeroplan lodër fluturon. Shikojeni qiellin! Kërkoni idetë! Atëherë do ta shihni mbretin cullak!. /Lajmi.net/