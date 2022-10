Lideri i protestave studentore viziton krerët e UÇK-së: Sot do t’i përqafoj strategët e lirisë

Ish-lideri i protestave të 97-ës, Muhamet Mavraj në 25 vjetorin e tyre ka vizituar në Hagë krerët e UÇK-së.

Këtë e ka bërë të ditur ai me anë të një postimi në Facebook, shkruan lajmi.net.

Postimi i plotë:

Ju pershendes nga Haga!

Urime 25 vjetorin e protestave studentore te 1 tetorit 1997!

Ne kete jubile sot do te perqafohem me strateget e lirise dhe pavaresise se Kosoves. Nga te gjallet, ne kete 25 vjetor, askush me shume sesa keta nuk meriton respektin dhe perkrahjen.

Te falat Tuaja po ua percjelli! E di se i pershendesni. /Lajmi.net/