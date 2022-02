Liderët shtetëror: I kujtojmë të rënët për këtë ditë

Sot Kosova mbushi 14 vjet shtet.Të pranishëm në ngritjen e flamurit ishin presidentja Vjosa Osmani, kryparlamentari Glauk Konjufca, kryeministri Albin Kurti, ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj e komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se në këtë ditë të shpalljes së Pavarësisë, nuk ka sesi të mos i kujtojë të rënët për këtë ditë.

“Teksa kremtojmë e festojmë, nuk kemi sesi të mos i kujtojmë ata të cilët punuan dhe luftuan për pavarësi, andaj nga kryeqyteti i Republikës, do të vazhdojmë për në kryeqendrën e kryengritjen e më pastaj në Prekaz, e më pastaj vizitë te varri i ish-presidentit Rugova dhe veprimtarit Adem Demaçit. I nderojmë të gjithë ata që punuan dhe luftuan, lanë gjurmë ta pashlyeshme për këtë ditë”, tha Kurti.

E kreu i Kuvendit, Glauk Konjufca, tha se kjo ditë po fillon me simbolikë me ngritjen e flamurit, ashtu siç do të qëndrojë shteti i Kosovës.“Këtë ditë po e fillojmë, është një simbolik që shteti jonë do të qëndrojë lartë dhe përgjithmonë. do ta shënojmë me aktivitetet të ndryshme ashtu siç e meriton”, tha Konjufca.