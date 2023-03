Liderët e BE-së do t’u kërkojnë Kosovës dhe Serbisë ta zbatojnë marrëveshjen e Ohrit Në Bruksel, të enjten dhe të premten zhvillohet samiti i liderëve të Bashkimit Evropian, nga i cili do të shprehet mbështetje edhe për marrëveshjen e Ohrit mes Kosovës dhe Serbisë, dhe do t’u bëhet thirrje të dyja palëve që të zbatojnë këtë marrëveshje. Temat kryesore të samitit do të jenë Ukraina, forcimi i ekonomisë evropiane,…