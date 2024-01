Liderët e Ballkanit Perëndimor mblidhen në Shkup, pjesëmarrës edhe O’Brien nga SHBA Sot në Shkup, nën organizimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut do të mbahet takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor, kushtuar Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, të miratuar nga Komisioni Evropian. Në këtë takim do të marrë pjesë edhe Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Mikpritës i takimit do të jetë…