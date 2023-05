Liburn Aliu shuan shpresat e banorëve të Dukagjinit: Nuk do të ketë autostradë për ju Ministri i Infrastrukturës, Liburn Aliu ka thënë se nuk do të ketë autostradë të Dukagjinit. Për pjesën që përfshin thuajse gjysmën e vendit, do të ketë vetëm zgjerim rrugësh, përcjell lajmi.net. Në një paraqitje për Tëvë1, aliu shtoi se janë duke punuar intensivisht, ndërsa sërish shfrytëzoi rastin të gjejë arsye te mungesat e problemet e…