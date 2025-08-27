Liburn Aliu jep dorëheqje nga posti i ministrit, shkaku i zgjedhjes së Dimal Bashës në postin e Kryetarit të Kuvendit

Liburn Aliu ka njoftuar se ka dorëzuar dorëheqjen e tij nga posti i ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Aliu tha se dorëheqja e tij vjen pas zgjedhjes së djeshme të kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Aliu tha se konsideron që zgjedhja e djeshme e Dimal Bashës në krye të Kuvendit të Kosovës, nuk…

Lajme

27/08/2025 11:07

Liburn Aliu ka njoftuar se ka dorëzuar dorëheqjen e tij nga posti i ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Aliu tha se dorëheqja e tij vjen pas zgjedhjes së djeshme të kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

Aliu tha se konsideron që zgjedhja e djeshme e Dimal Bashës në krye të Kuvendit të Kosovës, nuk është në frymën e në lartësinë e idealit të Republikës, shkruan lajmi.net.

Duhet përkujtuar që zgjedhja e Bashës në krye të Kuvendit të Kosovës ka habitur thuajse të gjithë- duke e njohur figurën e tij tejet përçarëse si me partitë tjera politike, mediat por edhe individ të ndryshëm nga shoqëria civile.

Të dashur qytetarë,

Dua t’ju njoftoj që sapo e dorezova te Kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Albin Kurti, letrën e dorëheqjes sime nga detyra e Ministrit në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Dorëheqja ime vjen pas zgjedhjes së djeshme të kryetarit te Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dje, pas votimit te kryetarit të Kuvendit, e kam njoftuar Kryeministrin Kurti për vendimin tim.

Konsideroj që zgjedhja e djeshme e Kryetarit të Kuvendit, institucionit më të lartë, ku vendosen ligjet dhe jep llogari qeveria, nuk është në frymën e në lartësihë e atij ideali për Republikën që ka qenë dhe mbetet arsye angazhimi për mua.

Artikuj të ngjashëm

August 27, 2025

Tym i madh në Hajvali, digjet një pllac me mbetje të veturave

Lajme të fundit

Tym i madh në Hajvali, digjet një pllac me mbetje të veturave

Ramadani: Qeveri Kurti 3 nuk do të bëhet,...

Vetëvendosje prezanton sot kandidatët për Kuvendin Komunal të Prishtinës

KQZ decertifikon 15 kandidatë për zgjedhjet lokale