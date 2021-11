Liburn Aliu flet për frustrimin e Haki Abazit: Është problem brenda grupit parlamentar

Aliu tha se është problem brenda Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, dhe se ai [Abazi] nuk ka ndonjë problem me qeverinë.

“Është problem i brendshëm brenda grupit parlamentar. Nuk e di që ka ndonjë problem me qeverinë, nuk e di që është diskutuar ndonjë problem me Haki Abazin. Pra, me gjasë është problem brenda grupit parlamentar”, është shprehur Aliu në Rubikon në Klan Kosova.

Tutje, ai tha se po të ishte problem që do duhej të diskutohej në kryesi, kryesia do të mblidhej menjëherë.

“Përderisa nuk është problematizu në përmasën që duhet të mblidhet kryesia, mendoj se është problem lokal që kërkon zgjidhjen ku është aty. Nuk ka shenja të ndonjë pakënaqësie të brendshme dhe patjetër se do të sanohet”, ka thënë Aliu.